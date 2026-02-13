Heathrow (LHR) non è più l'aeroporto più trafficato d'Europa. A luglio il primato è passato all'Istanbul Airport (IST), che ha registrato 8,15 milioni di passeggeri contro i 7,86 milioni dello scalo londinese.

Il traffico di Heathrow è diminuito dell'1,5% su base annua, mentre quello di Istanbul è cresciuto del 2,3%. A pesare sullo scalo britannico è stato in particolare il calo del 20,2% dei collegamenti con il Medio Oriente, nel contesto del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran.

Heathrow era stato il principale aeroporto europeo dal 1996 al 2019, prima di perdere la vetta nel 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia e di riconquistarla nel 2023. Il nuovo sorpasso riaccende il dibattito sulla necessità di aumentare la capacità dello scalo londinese.

I vertici di Heathrow chiedono infatti di accelerare il progetto per una terza pista. Il governo britannico aveva dato il via libera politico all'espansione nel 2025 e lo scorso giugno ha avviato una consultazione pubblica sul progetto. L'esecutivo guidato dal premier Andy Burnham, in passato contrario alla terza pista per il timore che potesse sottrarre investimenti al Nord dell'Inghilterra, non ha ancora espresso una posizione definitiva.

Intanto Istanbul continua a macinare record. L'Istanbul Airport, situato sulla costa del Mar Nero e operativo dal 2019, ha accolto domenica 289'732 passeggeri in un solo giorno, stabilendo un nuovo primato per la Turchia e per l'Europa. Nel 2025 lo scalo ha registrato 84,4 milioni di passeggeri, risultando il secondo più trafficato d'Europa dopo Heathrow e l'ottavo a livello mondiale.

Istanbul dispone inoltre di un secondo grande aeroporto internazionale, il Sabiha Gökçen (SAW), situato nella parte asiatica della città. Anche questo scalo ha segnato domenica un record giornaliero, con 179'789 passeggeri. Nel primo semestre del 2026 è stato inoltre l'hub aeroportuale europeo con la crescita più rapida, secondo l'Airports Council International (ACI).