L'occhio dell'autorità italiana scruta ora le attività del gruppo Armani. Keystone

L'Antitrust italiana ha avviato un'istruttoria nei confronti di confronti di alcune società del gruppo Armani e del gruppo Dior.

SDA

In causa sono possibili condotte illecite nella promozione e nella vendita di articoli e di accessori di abbigliamento, in violazione delle norme del Codice del Consumo.

Secondo l'Autorità in alcuni casi le società avrebbero utilizzato forniture provenienti da laboratori che impiegano lavoratori che riceverebbero salari inadeguati.

Inoltre opererebbero in orari di lavoro oltre i limiti di legge e in condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti, in contrasto con i vantati livelli di eccellenza della produzione.

