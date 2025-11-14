  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pratiche commerciali scorrette L'antitrust italiana sanziona per 500'000 euro a Wizz Air

SDA

14.11.2025 - 11:04

Scorrettezze sono state riscontrate nell'operato di Wizz Air.
Scorrettezze sono state riscontrate nell'operato di Wizz Air.
Keystone

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha inflitto alla compagnia aerea low cost Wizz Air Hungary Ltd una multa di 500mila euro per pratiche commerciali scorrette.

Keystone-SDA

14.11.2025, 11:04

14.11.2025, 11:12

Le autorità hanno accertato la violazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie.

Il procedimento ha riguardato il servizio di abbonamento annuale «Wizz All You Can Fly», che consente ai sottoscrittori di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo di 599,00 euro (499,00 nella fase iniziale della promozione).

In particolare, l'Autorità ha accertato che, nello svolgimento delle campagne promozionali, Wizz Air presentava il servizio come un abbonamento senza limiti, omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni imposte per fruirne.

Le informazioni precontrattuali fornite al consumatore sulle caratteristiche dell'abbonamento apparivano dunque carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli, al numero e alla tipologia dei posti disponibili per gli abbonati su ogni volo, nonché ad ulteriori limitazioni applicabili all'utilizzo del servizio.

Inoltre, è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui attribuivano a Wizz Air la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio o interromperne del tutto l'erogazione, senza prevedere i giustificati motivi o assicurare tutele idonee ai consumatori.

Oltre a ostacolare il diritto di rimborso pro quota, infatti, le clausole contestate limitavano il diritto di recesso, in caso di sospensione o cessazione del servizio, anche nell'ipotesi in cui l'aeroporto interessato fosse quello scelto dal consumatore come hub preferito. Le clausole contestate causavano pertanto un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico degli abbonati.

L'Antitrust ha disposto che un estratto del provvedimento venga pubblicato sul sito web di Wizz Air.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Lancio di uova contro Luis Rubiales, lo spagnolo si scaglia contro l'aggressore
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Ubriaco schianta l'auto nella neve a Svitto, condannato a pagare quasi 10'000 franchi
Un fan si lancia su Ariana Grande, attimi di panico alla première di Wicked

Altre notizie

Criptovalute. Bitcoin scende sotto i 100'000 dollari: lo shutdown USA gela gli investitori

CriptovaluteBitcoin scende sotto i 100'000 dollari: lo shutdown USA gela gli investitori

Turismo. L'estate 2025 è stata molto positiva per il settore paralberghiero svizzero

TurismoL'estate 2025 è stata molto positiva per il settore paralberghiero svizzero

Forum economico mondiale. Bloomberg: «Trump vuole partecipare al WEF di Davos»

Forum economico mondialeBloomberg: «Trump vuole partecipare al WEF di Davos»