Disoccupazione in calo in Italia: il tasso è sceso al 5,7% in novembre (-0,1 punti rispetto a ottobre), il livello più basso di sempre, ovvero dall'inizio delle serie storiche nel 2004.

Quello giovanile sale invece al 19,2% (+1,4 punti). Lo comunica l'Istituto nazionale di statistica (Istat), che ha diffuso una stima provvisoria sugli occupati e disoccupati.

In novembre, rispetto al mese precedente, il numero di occupati cala lievemente (-13'000 unità), attestandosi a 24,0 milioni. La diminuzione coinvolge solamente i dipendenti a termine, che scendono a 2,6 milioni; aumentano invece i dipendenti permanenti, che salgono a 16,3 milioni e sono sostanzialmente stabili gli autonomi, pari a 5,2 milioni.