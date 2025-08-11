  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Esportazioni Italia: l'export sale del 4,9% annuo a giugno, spinta dagli USA

SDA

11.8.2025 - 12:21

Crescono le esportazioni italiane in giugno. Bene fra le altre cose prodotti alimentari e bevande.
Crescono le esportazioni italiane in giugno. Bene fra le altre cose prodotti alimentari e bevande.
Keystone

A giugno 2025, l'export italiano torna a crescere su base sia mensile sia annua. L'aumento è del 4%, rispetto a maggio 2025, mentre rispetto a giugno 2024 raggiunge il 4,9% in valore, trainato dagli acquisti dagli Stati Uniti (+10,3%) prima dei nuovi dazi.

Keystone-SDA

11.08.2025, 12:21

11.08.2025, 12:25

Lo comunica l'Istituto nazionale di statistica (Istat). In volume la crescita annua è dello 0,8%.

Le importazioni salgono del 3,3% su base mensile e del 4,8% in valore su base annua (+2,6% in volume).

Tra i settori che più contribuiscono alla crescita tendenziale dell'export l'Istat segnalano: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+39,0%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+15,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,0%) e apparecchi elettrici (+3,5%). Si riducono su base annua le esportazioni di autoveicoli (-2,9%), computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e articoli in pelle, escluso abbigliamento (-2,2%).

L'avanzo commerciale dell'Italia nel primo semestre è di 22,8 miliardi di euro, in «forte riduzione» rispetto al primo semestre 2024 quando era pari a 29,1 miliardi. L'Istat spiega anche come questo surplus sia interamente imputabile agli scambi con i paesi extra Ue.

I dati di giugno 2025 mostrano, invece, un avanzo commerciale pari a 5,4 miliardi contro i 5,1 miliardi nello stesso mese del 2024. Il deficit energetico si attesta a -3,9 miliardi a giugno, da -3,5 miliardi dell'anno prima. E l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici sale da 8,7 miliardi di giugno 2024 a 9,3 miliardi di giugno 2025.

I più letti

La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Uomo trovato mummificato in casa, il fratello non l'ha mai detto. Perché?
Svizzera sotto la morsa della canicola: la Confederazione mette in guardia da caldo e incendi
Scomparso un 77enne, ritrovato morto in una gola a Passugg
Colombia: è morto il candidato alla presidenza Uribe Turbay

Altre notizie

Sanità. Ospedali svizzeri in deficit di 750 milioni nel 2024

SanitàOspedali svizzeri in deficit di 750 milioni nel 2024

Acqua minerale. Nestlé Waters respinge le insinuazioni sulle microplastiche

Acqua mineraleNestlé Waters respinge le insinuazioni sulle microplastiche

Alimenti. Il consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024

AlimentiIl consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024