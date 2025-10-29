ItaliaLe Isole Borromeo approdano in borsa, 21 milioni di ricavi
SDA
29.10.2025 - 19:41
Kaleon, la società della famiglia Borromeo proprietaria di sei siti sul Lago Maggiore, a partire dall'Isola Bella e dall'Isola Madre, è pronta a quotare in borsa il suo patrimonio storico e culturale.
Keystone-SDA
29.10.2025, 19:41
29.10.2025, 19:45
SDA
Il debutto è previsto entro la fine dell'anno sia a Piazza Affari a Milano sia a Parigi sull'Euronext Growth. Segnalato interesse per le Isole di Brissago.
Sul mercato verrà messo il 30% o il 35% del capitale, opzione quest'ultima che permetterebbe in futuro di spostarsi nel segmento Star.
Già in partenza l'operazione ha comunque i numeri per essere la maggiore quotazione del 2025 sul listino milanese dove quest'anno non ci sono stati debutti sul mercato principale ma solo sull'Euronext Growth Milan. Qui sono approdate aziende di valore inferiore a quello che potrebbe essere assegnato dal mercato all'intera Kaleon.
Almeno 60 milioni di euro (57 milioni di franchi al cambio attuale), se si considerano solo i multipli che vengono normalmente applicati in questi casi all'EBITDA (l'utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell'avviamento), ma molto di più se si guardano le prospettive di crescita nonché i dividendi promessi, pari al 50% dell'utile.
La società dei Borromeo ha chiuso il 2024 con 21,7 milioni di ricavi, 5,5 milioni di EBITDA, un utile superiore ai 2 milioni e ha registrato 1 milione di visitatori. Ha continuato a espandersi nei primi nove mesi di quest'anno con 21,2 milioni di ricavi (+10,2%). Il solo mese di settembre ha visto 129'323 entrate registrate (127'534 del 2024) grazie anche al contributo dei Castelli di Cannero, completamente ristrutturati e inaugurati a fine giugno.
Interesse per le Isole di Brissago
«Abbiamo deciso di quotarci a Milano perché siamo orgogliosi di essere italiani e in Francia perché è molto simile culturalmente all'Italia e il retail (la vendita al dettaglio) apprezza i titoli del lusso», ha spiegato Vitaliano Borromeo, presidente di Kaleon in un incontro con la stampa.
L'esponente della famiglia Borromeo ha anticipato che nel giro di un paio d'anni l'obiettivo è di aumentare i siti in proprietà o in gestione di cinque o sei unità. Si sta già guardando a Verona (Veneto) e alla Svizzera, in particolare alle Isole di Brissago.
«Il successo di quest'estate ci stimola a guardare avanti, continuando a crescere e investire in innovazione senza mai perdere di vista la responsabilità di custodire e valorizzare il nostro patrimonio», ha osservato Borromeo a commento dei risultati e ha anticipato che «abbiamo comprato una coppia di robot capaci di portare in giro i visitatori all'Isola Bella».
L'erede della famiglia che conta fra i suoi avi San Carlo Borromeo ha voluto poi sottolineare che aumenteranno anche i dipendenti dai 205 attuali ad almeno 225 l'anno prossimo.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico