Sono 150 tra arrivi e partenze, su un totale previsto di circa 850, i voli cancellati oggi, venerdì, per lo sciopero dei lavoratori dell'assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa.

Milano Malpensa, in una foto d'archivio. imago images/Independent Photo Agency Int.

Sono dati della società di gestione Sea, che non segnala particolari disagi negli scali, in quanto le compagnie aeree hanno avvisato per tempo i passeggeri e in molti casi sono riusciti a spostarli su altri voli.

Lo sciopero di quattro ore è cominciato alle 13.00 terminerà alle 17.00. La protesta dei servizi aeroportuali è stata proclamata dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo e dai sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto a fine 2017.

Inizialmente di 24 ore, lo sciopero è stato ridotto a 4 ore con una ordinanza firmata dal ministro dei trasporti Matteo Salvini. Precettato e ridotto da 24 a 4 ore anche lo sciopero del trasporto pubblico locale, indetto dai sindacati di base, che era programmato sempre per oggi: ma di fronte all'intervento un sindacato ha deciso di posticipare lo stop di 24 ore al 9 ottobre.

Nel settore aereo incrociano le braccia, sempre per 4 ore e dalle 13 alle 17, gli assistenti di volo di Easyjet, che chiedono migliori condizioni di lavoro.

E ancora sciopero di 4 ore, a fine di ogni turno di lavoro, degli appalti ferroviari indetto a livello nazionale da diverse sigle sindacali: si tratta dei servizi di pulizia di treni e stazioni, ristorazione a bordo, accompagnamento sui treni notte e piccola manutenzione. In questo caso i lavoratori chiedono l'adeguamento economico del buono pasto.

SDA