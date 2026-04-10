ModaItalia: Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G
SDA
10.4.2026 - 12:43
Stefano Gabbana, uno dei cofondatori della casa di moda italiana Dolce & Gabbana (D&G), si è dimesso dalla carica di presidente ma mantiene le sue funzioni creative.
Keystone-SDA
10.04.2026, 12:43
SDA
Lo ha annunciato oggi il gruppo del lusso in un comunicato, confermando un'informazione della scorsa notte dell'agenzia di stampa economico finanziaria statunitense Bloomberg.
Il gruppo Dolce & Gabbana, «nell'ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance, conferma che Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dal primo gennaio 2026 le sue dimissioni dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl», recita la nota.
«Tali dimissioni – prosegue il comunicato – non hanno alcuna influenza sulle attività creative svolte a favore del Gruppo dal medesimo Stefano Gabbana».
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera