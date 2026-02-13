Il gruppo che controlla la banca privata basilese J. Safra Group acquisisce la quota di circa il 29% che era ancora di proprietà di Kim Fournais, cofondatore e presidente del consiglio di amministrazione (Cda) di Saxo Bank.

Una volta conclusa la transazione, J. Safra Sarasin deterrà il 100% delle quote di Saxo Holding e, di conseguenza, indirettamente anche quelle di Saxo Bank, informano le società in un comunicato congiunto odierno. L'operazione permetterà di rafforzare la struttura azionaria a lungo termine della banca, garantendo al contempo continuità a clienti, partner e dipendenti.

Sostenuta dalla solidità del gruppo J. Safra Sarasin, Saxo Bank – che rimarrà un'entità separata, presente pure in Svizzera – «disporrà di tutte le risorse necessarie per accelerare la propria crescita e il proprio sviluppo, rafforzando ulteriormente la propria posizione tra i principali operatori nel settore degli investimenti online», si legge nella nota.

«Fournais ha creato un'azienda eccezionale e il suo spirito imprenditoriale e il suo instancabile impegno hanno reso Saxo un leader globale nel settore degli investimenti digitali», afferma Jacob J. Safra, presidente del Cda di Safra Sarasin, citato nel documento per la stampa. «Ci impegniamo a preservare i punti di forza unici di Saxo, sostenendone al contempo la prossima fase di crescita».

«L'annuncio odierno è pienamente in linea con la visione concordata con J. Safra Sarasin e rappresenta il prossimo passo naturale nell'evoluzione di Saxo», chiosa da parte sua Fournais, a sua volta citato nel comunicato. «Costruire Saxo negli ultimi tre decenni è stato il privilegio della mia vita professionale e non vedo l'ora di continuare a sostenerne la direzione strategica», conclude il dirigente.