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Stipendi top manager Al CEO di Julius Bär compensi per 24 milioni nel 2025

SDA

16.3.2026 - 11:00

Julius Bär è un marchio storico del private banking elvetico.
Julius Bär è un marchio storico del private banking elvetico.
Keystone

Pioggia di milioni nel 2025 Stefan Bollinger, CEO di Julius Bär, banca privata zurighese presente anche sulla piazza di Lugano: il manager ha incassato quasi 24 milioni di franchi.

Keystone-SDA

16.03.2026, 11:00

16.03.2026, 11:03

Stando al rapporto di gestione pubblicato oggi il 52enne ha ricevuto 8,27 milioni come remunerazione per la sua attività operativa, con uno stipendio fisso di 1,49 milioni. All'importo si aggiungono poi 14,76 milioni di franchi versati come una sorta di indennità di buonuscita per compensare quanto perso a causa delle dimissioni dal suo precedente datore di lavoro, la banca d'affari statunitense Goldman Sachs, e ulteriori indennità minori. L'importo complessivo lievita così a 23,96 milioni.

Dirigente svizzero che ha iniziato la sua carriera professionale presso la Banca cantonale di Zurigo (ZKB), Bollinger ha ufficialmente assunto la carica di CEO presso Julius Bär il 9 gennaio 2025. Il precedente presidente della direzione, Philipp Rickenbacher, aveva lasciato la società sulla scia del disastro di Signa: la banca aveva dovuto procedere a rettifiche di valore per centinaia di milioni di franchi a causa dei crediti concessi al gruppo Signa dell'imprenditore austriaco René Benko, attualmente in carcere.

Bollinger si trova a capo di un'impresa che non ha dato grandi soddisfazioni agli investitori negli ultimi tempi: da inizio gennaio il corso dell'azione Julius Bär – che fa parte del Swiss Leader Index (SLI), l'indice che comprende i 30 titoli più importanti del mercato elvetico – è sceso del 10% e negative sono anche le performance in un anno (-4%) e in un lustro (-2%).

Fondato a Zurigo nel 1890, Julius Bär – in altri paesi, Italia in primis, l'istituto si presenta anche come Julius Baer – è quotato in borsa dal 2005. Oggi si concentra sul private banking. Il gruppo è presente in dodici località elvetiche, fra cui Lugano e St. Moritz (GR), e ha anche numerose sedi all'estero. Nel 2025 ha conseguito un utile di 764 milioni di franchi, a fronte degli 1,0 miliardi del 2024; l'utile rettificato al netto di fattori straordinari è invece cresciuto del 17%, raggiungendo 1,3 miliardi di franchi.

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