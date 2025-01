Julius Bär è una realtà importante anche a livello internazionale. Keystone

Julius Bär vende le sue attività in Brasile: il gruppo bancario zurighese cede la sua controllata Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários a Banco BTG Pactual, un istituto del posto.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Il prezzo pattuito è di 615 milioni di reais, pari a 91 milioni di franchi, ha indicato oggi la società. I clienti brasiliani continueranno ad essere serviti da altre regioni in cui l'azienda è presente, vale a dire da Messico, Cile, Uruguay, Colombia e Spagna.

Nel paese verde-oro Julius Bär ha attualmente uffici a San Paolo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, con una clientela facoltosa e patrimoni consistenti: alla fine di novembre 2024 gli averi in gestioni ammontavano a 61 miliardi di reais (9 miliardi di franchi).

In seguito a un esame approfondito nel corso degli ultimi dodici mesi l'azienda è giunta alla conclusione che la vendita a BTG, considerato un istituto finanziario nazionale di primo piano, avrebbe offerto una «proposta di valore convincente e differenziata» per i clienti e i dipendenti, afferma Carlos Recoder, dirigente di Julius Bär, citato nella nota. La transazione avrà un effetto benefico sui fondi propri: dovrebbe accrescere di circa 30 punti base il cosiddetto coefficiente patrimoniale CET1.

Fondato a Zurigo nel 1890, Julius Bär – in altri paesi, Brasile in primis, l'istituto si presenta anche come Julius Baer – è quotato alla borsa svizzera dal 2005. Oggi si concentra sul private banking: gli averi in gestione a fine ottobre ammontavano a 480 miliardi di franchi. Il gruppo è presente in dodici località elvetiche, fra cui Lugano e St. Moritz (GR), e ha anche numerose sedi all'estero.