Julius Bär ha trovato un nuovo CEO Keystone

Dopo mesi di ricerche, la Banca Julius Bär ha trovato un nuovo CEO: Stefan Bollinger, attualmente partner della banca statunitense Goldman Sachs, prenderà il posto di Philipp Rickenbacher.

Questi si era dimesso a febbraio in seguito a una massiccia svalutazione del credito concesso al gruppo immobiliare austriaco Signa.

Bollinger, cittadino svizzero, che al momento codirige l'unità di gestione patrimoniale Europa, Medio Oriente e Africa di Goldman Sachs a Londra, assumerà la carica al più tardi all'inizio di febbraio 2025, ha comunicato oggi la banca privata zurighese presente anche sulla piazza di Lugano.

Sotto la sua guida, negli ultimi cinque anni, l'attività ha più che raddoppiato i suoi patrimoni in gestione, aggiunge la banca, che dallo scorso febbraio è guidata ad interim dal precedente vice CEO Nic Dreckmann, il quale dopo l'insediamento di Bollinger rimarrà membro del Comitato esecutivo.

Bollinger vanta un'esperienza trentennale nei mercati finanziari, in particolare a Hong Kong, Londra, Lussemburgo, New York e Zurigo, indica la nota. È entrato in Goldman Sachs nel 2004, dopo aver lavorato per l'americana JP Morgan e aver iniziato la sua carriera alla Banca cantonale di Zurigo.

All'inizio di febbraio, Julius Bär aveva fatto sapere che svalutava completamente il credito di 606 milioni di franchi concesso a Signa, gruppo immobiliare austriaco in bancarotta guidato dall'imprenditore tirolese René Benko. Ciò ha avuto un impatto notevole sui conti 2023 che hanno chiuso con un utile netto di 454 milioni di franchi, il 52% in meno dell'anno precedente.

