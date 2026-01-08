  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo alpino Nel 2025 accolti oltre un milione di visitatori sulla Jungfraujoch. Ecco com'è iniziata questa stagione

SDA

8.1.2026 - 10:00

I turisti cinesi sono tornati.
I turisti cinesi sono tornati.
Keystone

Affluenza sempre molto sostenuta sullo Jungfraujoch, luogo faro delle Alpi bernesi: nel 2025 oltre un milione di persone (precisamente 1'056'600) sono state trasportate con la ferrovia di montagna verso la stazione a quota 3454 metri che è la più alta del continente.

Keystone-SDA

08.01.2026, 10:00

08.01.2026, 10:03

In confronto all'anno precedente si registra una flessione dello 0,2%, ha indicato oggi Jungfraubahn Holding, la società bernese che gestisce la linea in questione e diversi impianti di risalita nella regione. Si tratta comunque del terzo valore più alto di sempre, dopo l'anno record del 2018 e – appunto – il 2024.

I viaggi di gruppo nel luogo commercializzato a livello turistico con l'espressione «Top of Europe» hanno raggiunto nuovamente i livelli precedenti alla pandemia, riferiscono i responsabili.

In ripresa è anche il numero di ospiti provenienti dalla Cina, mentre in continuo aumento sono gli americani e i brasiliani. La domanda dall'India e dal Sud-Est asiatico è per contro rimasta stabile.

Nel frattempo è anche cominciata bene la stagione invernale 2025/26 per il comprensorio sciistico della Jungfrau: le giornate/sciatore (cioè la quantità di giorni in cui un appassionato utilizza gli impianti) sono salite del 5,2% a 1,2 milioni.

Jungfraubahn Holding è una società nata, nella sua struttura odierna, nel 1994. Dal 1996 è quotata in borsa.

Oggi il corso dell'azione della società – che si è data anche nuovi obiettivi finanziari – è sostanzialmente stabile, ma sull'arco di un anno il titolo ha guadagnato il 62%, mentre in un lustro la performance è del +110%.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Grand slancio di solidarietà nei centri di raccolta del sangue in Romandia. Il CHUV raddoppia la produzione di pelle per i grandi ustionati
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Agenti dell'ICE uccidono donna a Minneapolis, madre di tre figli, Trump: «Hanno sparato per difendersi»
Scene folli a Parigi: all'improvviso si scia in centro città

Altre notizie

Media. Editori si oppongono con forza alla «pirateria» nell'IA

MediaEditori si oppongono con forza alla «pirateria» nell'IA

Spreco alimentare. «Tavolino Magico» salva 9'000 tonnellate di cibo in Svizzera

Spreco alimentare«Tavolino Magico» salva 9'000 tonnellate di cibo in Svizzera

Rincaro. Inflazione scesa a 0,2% nel 2025 in Svizzera, ai minimi da 5 anni

RincaroInflazione scesa a 0,2% nel 2025 in Svizzera, ai minimi da 5 anni