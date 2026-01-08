I turisti cinesi sono tornati. Keystone

Affluenza sempre molto sostenuta sullo Jungfraujoch, luogo faro delle Alpi bernesi: nel 2025 oltre un milione di persone (precisamente 1'056'600) sono state trasportate con la ferrovia di montagna verso la stazione a quota 3454 metri che è la più alta del continente.

In confronto all'anno precedente si registra una flessione dello 0,2%, ha indicato oggi Jungfraubahn Holding, la società bernese che gestisce la linea in questione e diversi impianti di risalita nella regione. Si tratta comunque del terzo valore più alto di sempre, dopo l'anno record del 2018 e – appunto – il 2024.

I viaggi di gruppo nel luogo commercializzato a livello turistico con l'espressione «Top of Europe» hanno raggiunto nuovamente i livelli precedenti alla pandemia, riferiscono i responsabili.

In ripresa è anche il numero di ospiti provenienti dalla Cina, mentre in continuo aumento sono gli americani e i brasiliani. La domanda dall'India e dal Sud-Est asiatico è per contro rimasta stabile.

Nel frattempo è anche cominciata bene la stagione invernale 2025/26 per il comprensorio sciistico della Jungfrau: le giornate/sciatore (cioè la quantità di giorni in cui un appassionato utilizza gli impianti) sono salite del 5,2% a 1,2 milioni.

Jungfraubahn Holding è una società nata, nella sua struttura odierna, nel 1994. Dal 1996 è quotata in borsa.

Oggi il corso dell'azione della società – che si è data anche nuovi obiettivi finanziari – è sostanzialmente stabile, ma sull'arco di un anno il titolo ha guadagnato il 62%, mentre in un lustro la performance è del +110%.