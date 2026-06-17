  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'analisi di K-Tipp Anche sulle e-car cinesi si paga il «supplemento svizzero»

SDA

17.6.2026 - 16:00

Le vetture cinesi sono sbarcate anche in Svizzera.
Le vetture cinesi sono sbarcate anche in Svizzera.
Keystone

Non solo le vetture europee in Svizzera costano più che nell'Ue: anche le auto elettriche cinesi sono più care che in Germania, malgrado tanto l'imposta sul valore aggiunto (IVA) quanto i dazi siano più bassi nella Confederazione.

Keystone-SDA

17.06.2026, 16:00

17.06.2026, 16:42

Lo sostiene un'analisi di K-Tipp, che non esita a parlare di «supplemento svizzero».

Nel numero da oggi in edicola il giornale attento agli interessi dei consumatori avanza l'esempio del Suv BYD Sealion 7. In Svizzera è disponibile a 49'990 franchi; in Germania, con lo stesso motore e la stessa batteria, costa 49'990 euro.

Al cambio attuale, ciò comporta già un risparmio dell’8%: ma se si sottrae l'IVA tedesca e si aggiungono l'IVA svizzera e l'imposta elvetica sugli autoveicoli importati (4%) gli svizzeri pagano in Germania 43'449 franchi per la stessa auto: cioè 6541 franchi in meno.

La situazione è simile per la XPeng 6 RWD Standard Range: in Svizzera la vettura costa 43'600 franchi, mentre in Germania si paga lo stesso importo in euro.

Convertito in franchi e al netto delle imposte, il prezzo risulta pari a 37'896 franchi, ovvero 5704 franchi in meno rispetto all'acquisto in Svizzera. In entrambi gli esempi la differenza è del 13%.

Tutto questo – sottolinea K-Tipp – avviene sebbene Berna imponga solo una tassa del 4% sui veicoli cinesi importati, mentre in Germania la situazione è assai differente: esiste il dazio sui paesi terzi del 10%, che si applica a tutte le auto importate, più una tariffa punitiva dell'Ue variabile a seconda del marchio per le vetture completamente elettriche provenienti dalla Cina, che oscilla tra il 17% per BYD, leader di mercato, e il 37,6%. I prezzi in Germania sono quindi gravati da dazi all'importazione che vanno da quasi il 30% al 50%.

«L'elevato potere d'acquisto in Svizzera consente ai produttori di applicare prezzi più alti rispetto a molti paesi dell'Ue», commenta l'esperto di mobilità Hans-Peter Kleebinder in dichiarazioni riportate dalla testata zurighese.

La determinazione dei prezzi si basa spesso sulla disponibilità dei clienti a pagare e sul margine di profitto desiderato, non sui costi di produzione.

I concessionari elvetici giustificano i prezzi delle e-car cinesi con i costi aggiuntivi. Un portavoce di Emil Frey citato dal periodico fa ad esempio presenti le procedure di documentazione, gli oneri logistici e di distribuzione più elevati, come pure il numero ridotto di veicoli.

BYD Svizzera osserva da parte sua che le auto prodotte in Cina devono essere adattate e autorizzate al mercato elvetico; inoltre l'azienda ricorda in generale il livello più alto dei costi in Svizzera.

K-Tipp aveva già in passato effettuato un'analisi da cui emergeva che l'acquisto diretto all'estero era conveniente, con risparmi fino al 20%. Nel numero odierno ricorda che diversi concessionari tedeschi portano anche i veicoli in Svizzera, per un importo compreso fra 1000 e 2000 franchi.

Il consumatore può però anche procedere direttamente all'importazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e, a livello cantonale ticinese, sulle pagine web del Dipartimento delle istituzioni.

I più letti

Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
Indovina quanto ha guadagnato la famiglia Trump con le criptovalute
Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona
Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3
K-Tipp: anche sulle e-car cinesi si paga il «supplemento svizzero»

Altre notizie

Svizzera. Consiglio nazionale: compensare perdite agricole legate ad accordi di libero scambio

SvizzeraConsiglio nazionale: compensare perdite agricole legate ad accordi di libero scambio

Trasporti. Stadler Rail: fornirà 25 locomotive per il trasporto merci europeo

TrasportiStadler Rail: fornirà 25 locomotive per il trasporto merci europeo

Economia. Il KOF corregge al ribasso le stime sulla crescita svizzera di 2026 e 2027

EconomiaIl KOF corregge al ribasso le stime sulla crescita svizzera di 2026 e 2027