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Arriva la pronipote Importante cambio ai vertici di Kambly, a causa della separazione dei coniugi

SDA

22.5.2026 - 12:00

Kambly è uno dei marchi alimentari più noti in Svizzera.
Kambly è uno dei marchi alimentari più noti in Svizzera.
Keystone

Importante cambio ai vertici di Kambly, noto fabbricante bernese di biscotti: i coniugi Dania e Nils Kambly si sono separati privatamente e, di conseguenza, non guideranno più insieme l'azienda familiare. Lo ha indicato oggi la società.

Keystone-SDA

22.05.2026, 12:00

22.05.2026, 12:12

Dania Kambly, pronipote del fondatore Oscar Kambly, assumerà la guida operativa come delegata del Consiglio di amministrazione (CdA).

Presidente dell'organo di sorveglianza dal 2024, appartiene alla quarta generazione della dinastia imprenditoriale. Il marito, Nils Kambly, lascerà invece il ruolo di presidente della direzione – carica che ricopriva dal 2020 – per intraprendere una nuova strada professionale.

Nonostante la separazione, il Cda e la famiglia hanno ringraziato Nils per il suo contributo, sottolineando la «positiva evoluzione dell'azienda familiare» sotto la sua guida operativa. Dal 2024 Nils Kambly era anche vicepresidente del consiglio di amministrazione.

La storia della coppia

La coppia – entrambi intorno ai quarant'anni – era considerata un caso particolare nel panorama economico svizzero: Dania e Nils si erano infatti conosciuti durante gli studi di fisica al Politecnico federale di Losanna.

Dopo il matrimonio lui, originario della Germania, aveva scelto di assumere il cognome della moglie, una circostanza piuttosto rara. Insieme hanno due figli.

L'azienda è stata fondata nel 1910 da Oscar Kambly, che all'epoca cambiò la grafia del proprio cognome da Kambli. Oggi il marchio è uno dei più noti del settore alimentare elvetico.

Dalla sede di Trubschachen (BE), Kambly produce classici come i Bretzeli, i Butterfly o i Matterhorn, esportando i suoi prodotti in oltre 50 Paesi. L'organico è di circa 500 dipendenti.

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