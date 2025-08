La delegazione elvetica si trova a Washington con l'obiettivo di ottenere un accordo più favorevole per la Confederazione per quanto concerne i dazi doganali del 39% imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump su vari prodotti importati dalla Svizzera. Keystone

Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin hanno incontrato a Washington «rappresentanti di alto livello» dell'economia svizzera per discutere dei dazi.

Lo fa sapere la stessa presidente della Confederazione, la quale ha postato su X immagini che la ritraggono assieme al suo collega di governo impegnati nelle discussioni.

Sempre nella capitale statunitense, a breve è invece previsto l'atteso colloquio con il ministro degli esteri americano Marco Rubio. L'incontro è previsto alle 10:15 locali (le 16:15 ora svizzera), come si è appreso dal Dipartimento di Stato degli USA nelle prime ore del mattino.

La delegazione elvetica si trova a Washington con l'obiettivo di ottenere un accordo più favorevole per la Confederazione per quanto concerne i dazi doganali del 39% imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump su vari prodotti importati dalla Svizzera. La nuova aliquota entrerà in vigore domani. Non è ancora chiaro se vi sarà un incontro tra Karin Keller-Sutter e l'inquilino della Casa Bianca.