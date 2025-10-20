  1. Clienti privati
Lusso Kering vende la divisione beauty a L'Oréal per 4 miliardi

SDA

20.10.2025 - 11:06

Il gigante del lusso francese Kering cede la sua divisione beauty a L'Oreal (foto d'archivio)
Il gigante del lusso francese Kering cede la sua divisione beauty a L'Oreal (foto d'archivio)
Keystone

Il gruppo francese del lusso Kering venderà la sua divisione beauty, incluso il marchio Creed, alla società francese L'Oréal, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza a marchio Gucci dopo la scadenza dell'attuale licenza con Coty.

Keystone-SDA

20.10.2025, 11:06

20.10.2025, 11:07

Lo si apprende da un comunicato congiunto delle due aziende.

L'accordo, che include la vendita di Creed e l'istituzione di licenze cinquantennali per i marchi iconici di Kering, ha un valore di 4 miliardi di euro (3,7 miliardi di franchi), pagabili in contanti al completamento della transazione.

L'annuncio arriva appena un mese dopo l'insediamento di Luca de Meo come CEO di Kering, incaricato di rilanciare il gruppo.

