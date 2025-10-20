  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercato del lusso Kering vola in borsa dopo l'accordo con L'Oréal

SDA

20.10.2025 - 12:00

Kering è un colosso del ramo.
Kering è un colosso del ramo.
Keystone

Il colosso del lusso francese Kering vola in borsa (+5%) dopo aver annunciato l'accordo con L'Oréal (+0,97%) che non riguarda solo la vendita della divisione Beauté, ma una più ampia partnership nel settore della bellezza e del benessere, con una joint venture al 50%.

Keystone-SDA

20.10.2025, 12:00

20.10.2025, 12:10

L'intesa, spiega una nota, prevede l'acquisizione della Maison Creed da parte di L'Oréal, le licenze per la bellezza e le fragranze delle iconiche Maison Kering e un'iniziativa esclusiva per esplorare opportunità di business nel campo del benessere e della longevità.

La partnership include il diritto di stipulare una licenza esclusiva di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza per Gucci, a partire dalla scadenza dell'attuale licenza con Coty, e nel rispetto degli obblighi del gruppo Kering previsti dall'accordo di licenza esistente.

Kering concederà inoltre a L'Oréal licenze esclusive di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza per Bottega Veneta e Balenciaga, a partire dalla chiusura dell'operazione annunciata.

Sarà istituito un comitato strategico per garantire il coordinamento tra i marchi Kering e L'Oréal e monitorare i progressi della partnership. Oltre ai 4 miliardi di euro in contanti da pagare al closing, previsto per la prima metà del 2026, L'Oréal verserà a Kering le royalty per l'utilizzo dei suoi marchi in licenza.

Lusso. Kering vende la divisione beauty a L'Oréal per 4 miliardi

LussoKering vende la divisione beauty a L'Oréal per 4 miliardi

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo
Edilizia in piazza a Bellinzona: «Ci giochiamo il contratto mantello»
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Un mega progetto su un'isola incontaminata dell'Indonesia provoca orrore

Altre notizie

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in ribasso

Congiuntura. In Cina per il terzo trimestre frena il PIL a +4,8% a causa delle tensioni con gli USA

CongiunturaIn Cina per il terzo trimestre frena il PIL a +4,8% a causa delle tensioni con gli USA

Materiali da costruzione. Holcim acquisisce la tedesca Xella per 1,85 miliardi di euro

Materiali da costruzioneHolcim acquisisce la tedesca Xella per 1,85 miliardi di euro