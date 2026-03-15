Il personale sarà formato per far meglio fronte agli incendi. Keystone

A causa dell'incertezza emersa dopo il dramma di Kerzers (FR), il CEO di AutoPostale Stefan Regli ha annunciato nuovi corsi di formazione per il personale di guida. Inoltre, lunedì alle 14:00 si terrà un minuto di silenzio.

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«Probabilmente nessuna misura di protezione al mondo avrebbe potuto impedire l'incidente di Kerzers», ha affermato Regli in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale svizzerotedesco «SonntagsBlick».

Il personale di guida è formato per interventi con passeggeri difficili e per questioni di protezione antincendio. Tuttavia, dopo l'attentato incendiario di martedì scorso regna in parte un senso di insicurezza. «È importante che gli autisti si sentano sicuri nel loro lavoro quotidiano», ha detto Regli, precisando che la sicurezza ha la massima priorità per l'azienda di trasporti. Il dirigente ha definito l'attentato incendiario di Kerzers un tragico caso eccezionale.

In memoria delle vittime e dei feriti, Regli ha annunciato nell'intervista un minuto di silenzio. Di conseguenza, lunedì alle 14:00 i conducenti attivi in tutta la Svizzera si fermeranno, osserveranno un minuto di silenzio e manifesteranno la loro solidarietà suonando il clacson. La partecipazione è volontaria.

L'azienda valuterà inoltre un contributo finanziario per le persone colpite dall'incendio aeropostale. Al momento si è ancora nel pieno della fase di shock e cordoglio, ha detto Regli.

Martedì un cittadino svizzero di 65 anni psicologicamente instabile si è dato fuoco all'interno del mezzo a Kerzers. Ha così provocato l'incendio che ha causato la morte di altre cinque persone e ferito cinque ulteriori individui. Era un numero di passeggeri superiore al solito: «in media, su quel tratto di percorso a quell'ora c'erano di solito sei persone sull'autopostale», ha affermato Regli. Quante persone fossero complessivamente a bordo al momento dell'attentato incendiario fa ancora parte delle indagini in corso.

Alla domanda del «SonntagsBlick» se AutoPostale adirà alle vie legali, il CEO non si è voluto ancora esprimere. «In seguito trarremo le nostre conclusioni e ci consulteremo con esperti legali», ha dichiarato Regli.