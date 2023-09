Gli esperti diventano più pessimisti riguardo all'economia svizzera. Keystone

Gli economisti contattati dal Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo stimano l'evoluzione dell'economia svizzera in maniera leggermente peggiore rispetto a tre mesi fa. Nel cosiddetto KOF-Consensus il PIL 2024 è visto al ribasso.

Per l'anno in corso gli esperti continuano ad attendersi una crescita del PIL dello 0,8%, si legge in un comunicato odierno. Per il 2024 la crescita attesa scende invece dall'1,6% all'1,3%.

Cala poi il pronostico sull'inflazione di quest'anno, con una media prevista del 2,2% contro il precedente 2,3%. Per il 2024 si parla invece dell'1,8% (in precedenza: 1,6%).

L'indagine è stata condotta fra il 4 e il 20 settembre e alle domande del KOF hanno risposto 12 esperti economici.

mk