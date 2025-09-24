  1. Clienti privati
Pesano i dazi Il KOF corregge al ribasso la crescita Svizzera per il 2026

SDA

24.9.2025 - 15:00

Secondo il KOF la Svizzera subirà l'impatto delle barriere doganali.
Keystone
Keystone

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) corregge al ribasso le previsioni sulla crescita svizzera per il 2026.

Keystone-SDA

24.09.2025, 15:00

24.09.2025, 15:10

Il prodotto interno lordo (Pil) – al netto degli eventi sportivi – aumenterà dello 0,9%, a fronte della stima di +1,5% che risaliva a metà giugno.

Pesano i dazi americani e l'elevato grado di incertezza economico-politica, spiega il KOF in un comunicato odierno. Per l'anno in corso viene per contro confermato il pronostico di un'espansione del Pil pari all'1,4%, mentre riguardo al 2027 è avanzata la nuova stima del +1,6%. Contemplando anche le grandi manifestazioni dello sport i dati per i tre anni in esame sono rispettivamente di +1,0% (2025), +1,3% (2026) e +1,2% (2027).

Il mercato del lavoro svizzero sta attraversando una fase di debolezza. Nello scenario di base per il 2025, il KOF prevede una crescita dell'occupazione solo dello 0,3% (in giugno: 0,6%). Si tratta della progressione più bassa dal 2020, viene sottolineato.

L'inflazione è attesa allo 0,2% quest'anno, allo 0,5% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027. I fattori trainanti saranno principalmente gli affitti e i servizi interni, mentre fungeranno da freno le merci interne, le importazioni e i prezzi dell'energia. Vista la situazione la Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe lasciare invariato allo 0,0% il suo tasso guida, concludono gli esperti zurighesi.

