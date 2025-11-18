  1. Clienti privati
Cure di lunga durata Le spese sanitarie crescono sempre più forte

SDA

18.11.2025 - 10:12

Le cure di lunga durata sono la principale fonte di coste. (Foto simbolica)
Keystone

I costi della salute in Svizzera continuano a crescere e in maniera più forte rispetto al passato. Il fattore di spesa principale sono le cure di lunga durata, come mostrano le previsioni del Centro di ricerche congiunturali (KOF) del Politecnico federale di Zurigo.

Keystone-SDA

Secondo i dati presentati oggi ai media dal KOF, anche le cure ambulatoriali si confermano essere un'importante fonte di costi, mentre perdono di rilevanza le cure stazionarie.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi, i principali responsabili dell'aumento dei costi sono studi medici, centri ambulatoriali, ospedali e case di cura. Il commercio al dettaglio, come le farmacie, rappresenta invece una minima parte delle uscite.

Dal punto di vista finanziario l'aumento si riflette in primo luogo sull'assicurazione malattie obbligatoria, ciò che potrebbe condurre a un ulteriore aumento dei premi.

I costi della salute continueranno dunque a incrementare: secondo il KOF si registrerà un +3,7% quest'anno, un +3,6% l'anno prossimo e un +3,5% nel 2027.

