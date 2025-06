Il direttore del KOF Jan-Egbert Sturm. Keystone

Se la guerra commerciale sotto il governo statunitense di Donald Trump dovesse degenerare, all'economia svizzera verrebbe a costare cara.

Keystone-SDA SDA

Il direttore del KOF Jan-Egbert Sturm ha quantificato in un'intervista i possibili danni per il 2026 a 17,5 miliardi di franchi, circa 2000 franchi per abitante.

Lo scenario si basa sui dazi annunciati da Trump in primavera, nel cosiddetto «Liberation Day». «L'incertezza è veleno per l'economia», ha detto l'economista del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo al «Blick».

«Non sappiamo ad esempio cosa accadrà il prossimo 9 luglio, quali dazi verranno effettivamente applicati e quanto saranno elevati». L'impossibilità di pianificare frena gli investimenti, in particolari quelli delle aziende legate all'export.

Lo scorso 2 aprile Trump aveva annunciato un'ondata di dazi doganali, che per la Svizzera arrivavano al 31%, sospendendo poi però tutto fino al 9 luglio. Dal 5 aprile vigono però balzelli di almeno il 10% sulle importazioni. Il governo elvetico è in trattative con quello statunitense.

Nonostante tutti questi rischi, Sturm si dice globalmente ottimista: quest'anno l'economia dovrebbe crescere dell'1,4%. La disoccupazione dovrebbe salire solo leggermente al 3%, con stipendi in crescita dell'1%. L'economia svizzera è flessibile e ben attrezzata per attutire difficoltà internazionali, ha detto Sturm.