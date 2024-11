Qualche passo in avanti è stato osservato nell'industria manifatturiera. Keystone

La situazione economica delle aziende svizzere migliora leggermente.

SDA

L'indicatore sull'andamento degli affari calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) si è attestato in ottobre a +11,5 punti, a fronte dei +10,7 punti di settembre, mese in cui era stato peraltro osservato un lieve arretramento.

L'indicatore si basa su un sondaggio presso 4500 imprese, chiamate a descrivere come buona, soddisfacente o cattiva la loro situazione lavorativa. A partire dalle risposte viene poi calcolata la differenza fra le percentuali delle risposte positive e di quelle negative.

Crescita in manifattura e servizi

Nel complesso dalla scorsa primavera il parametro mostra un'evoluzione poco significativa: gli sviluppi nei vari rami economici sono così disparati che l'economia non riesce a ritrovare uno slancio su vasta scala, commentano gli specialisti del KOF.

Il lieve miglioramento della situazione economica in ottobre è dovuto principalmente agli sviluppi positivi nell'industria manifatturiera e nei servizi. Per contro l'atmosfera è peggiorata nel ramo della costruzione, nel commercio al dettaglio, nel segmento bancario-assicurativo nonché nel ramo alberghiero e della ristorazione.

Sul fronte dei prezzi le imprese interpellate si aspettano in media un'inflazione all'1,4% nei prossimi dodici mesi e un tasso dell'1,8% fra cinque anni. I salari dovrebbero per contro salire dell'1,6% in un anno, con una punta del +2,5% nel settore hotel e locali pubblici.

hm, ats