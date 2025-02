Il KOF tasta costantemente il polso alle imprese. Keystone

La situazione economica delle aziende svizzere peggiora leggermente.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

L'indicatore sull'andamento degli affari calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) si è attestato in gennaio a +12,5 punti, a fronte dei +14,3 punti di dicembre.

Il parametro si basa su un sondaggio presso 4500 imprese, chiamate a descrivere come buona, soddisfacente o cattiva la loro situazione lavorativa: viene poi calcolata la differenza fra le percentuali delle risposte positive e di quelle negative.

Sul fronte dei prezzi le imprese interpellate si aspettano in media un'inflazione all'1,5% nei prossimi dodici mesi e un tasso dell'1,7% fra cinque anni. I salari dovrebbero per contro salire dell'1,5% in un anno, con una punta del +2,2% nel settore alberghiero e della ristorazione.