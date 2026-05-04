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L'indicatore del KOF Le prospettive di impiego migliorano in Svizzera, oltre la media pluriennale

SDA

4.5.2026 - 16:00

Il lavoro al momento non manca.
Il lavoro al momento non manca.
Keystone

Malgrado le incertezze dovute al contesto globale migliorano le prospettive sul mercato del lavoro svizzero: lo segnala l'indicatore dell'occupazione calcolato dall'Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.

Keystone-SDA

04.05.2026, 16:00

04.05.2026, 16:04

Il parametro si è attestato nel secondo trimestre a 2,2 punti, in progressione di 0,1 punti rispetto al periodo gennaio-marzo e a fronte del +1,2 registrato nell'ultima parte del 2025, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dal KOF. L'indice – che si basa sulle risposte di 4200 aziende – rimane quindi oltre la media pluriennale, che è di 1,7 punti.

Dopo il picco della metà del 2022, l'indicatore era sceso costantemente per circa tre anni, scivolando in territorio negativo nel terzo trimestre del 2025 per la prima volta dalla pandemia. La ripresa iniziata nell'ultimo trimestre dello scorso anno sta dunque proseguendo.

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