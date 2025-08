È probabile che il numero di impieghi in Svizzera cresca solo di poco o addirittura diminuisca leggermente nei prossimi mesi. Keystone

Nuvole nere si addensano sulle prospettive d'impiego in Svizzera. Lo segnala l'indicatore dell'occupazione calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), sceso ai minimi da oltre quattro anni a questa parte.

Nel terzo trimestre di quest'anno il parametro si è attestato a 0,3 punti, rispetto agli 1,0 punti del periodo aprile-giugno, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dal KOF. Si tratta del valore più basso registrato dall'inizio del 2021.

Secondo gli economisti, non si intravede una rapida ripresa del mercato del lavoro. Di conseguenza, è probabile che il numero di impieghi in Svizzera cresca solo di poco o addirittura diminuisca leggermente nei prossimi mesi. Le analisi si basano sulle risposte di circa 4400 aziende intervistate a luglio in merito ai loro piani e alle loro aspettative occupazionali.

Nel complesso, la valutazione della situazione attuale è ancora, seppur di poco, positiva. Le prospettive occupazionali per i prossimi tre mesi si sono invece attestate a quota 0,0 punti. Tradotto in parole povere, un numero pari di imprese intende ridurre il proprio personale rispetto a quelle che prevedono di ampliarlo.

Secondo il KOF, le aspettative sono particolarmente cupe nell'industria manifatturiera, settore in cui un totale significativamente maggiore di aziende calcola di diminuire il proprio organico in confronto a chi anticipa una espansione. Anche nel commercio all'ingrosso, in quello al dettaglio e nel ramo alberghiero si prospetta un trend simile.

Al contrario, in altri comparti le società che prevedono assunzioni sono maggiori di quelle che intendono operare in modo opposto. È ad esempio il caso della progettazione, delle costruzioni e degli altri servizi. Un certo ottimismo si osserva anche per banche e compagnie assicurative.