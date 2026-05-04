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Casse malati Nel 2025 aumenta l'utile di KPT, ma gli affiliati sono in calo

SDA

4.5.2026 - 17:01

KPT è uno dei principali assicuratori malattia svizzeri.
KPT è uno dei principali assicuratori malattia svizzeri.
Keystone

La cassa malati KPT ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile di 59 milioni di franchi, in progressione rispetto ai 24 milioni dell'anno precedente.

Keystone-SDA

04.05.2026, 17:01

04.05.2026, 17:07

I profitti sono stati trainati dalla buona performance degli investimenti e da un solido risultato tecnico-assicurativo, ha indicato oggi la società.

L'azienda ha inoltre fatto passi avanti negli ambiti della digitalizzazione, della soddisfazione della clientela e della stabilità finanziaria, affermano i vertici.

Nell'assicurazione di base i clienti sono però diminuiti da 470'000 a 437'000: l'impresa si trova in una fase di consolidamento e stabilizzazione, dopo la forte crescita del 2022 e 2023, spiega la dirigenza.

KPT si è posta come obiettivo, entro il 2027, di diventare la cassa malati più semplice. «Ci concentriamo su ciò di cui i nostri affiliati hanno davvero bisogno: il miglior rapporto qualità-prezzo e un'esperienza cliente semplice», argomenta il presidente della direzione Thomas Harnischberg, citato nella nota.

Allo stesso tempo, KPT rafforza il proprio radicamento come cooperativa: «A differenza di molti concorrenti, in quanto cooperativa apparteniamo ai nostri assicurati», ricorda il manager.

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