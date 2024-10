Kühne+Nagel distribuirà Lego in Australia. (Immagine d'archivio). Keystone

Il gigante della logistica Kühne+Nagel gestisce un nuovo centro di distribuzione per la nota società danese dei mattoncini Lego a Truganina, nello Stato australiano di Victoria.

SDA

L'installazione di 26'500 metri quadrati, con una capacità di stoccaggio di 26'000 palette, vanta «un'automatizzazione di punta per ottimizzare i processi operativi», secondo un comunicato pubblicato oggi dall'azienda elvetica. Il centro permetterà di distribuire i prodotti lego a imprese e consumatori finali, in tutta l'Australia e in Nuova Zelanda.

Francis Murugan, al vertice di Kühne+Nagel Australia, ha sottolineato nella nota che il progetto testimonia la «strategia di crescita» del gruppo nella regione Pacifico.

ck