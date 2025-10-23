Kühne+Nagel ha una presenza mondiale. Keystone

Il gigante mondiale della logistica Kühne+Nagel ha annunciato un piano di risparmio che comporterà il taglio da 1000 a 1500 posti di lavoro a livello globale.

La decisione, annunciata nell'ambito della presentazione dei risultati del terzo trimestre, arriva in risposta a un periodo economico definito «difficile» per il gruppo.

La cancellazione di impieghi, che interessa un organico totale di circa 85'000 dipendenti, ha l'obiettivo primario di ridurre la base dei costi di almeno 110 milioni di franchi, ha indicato oggi la società con sede nel canton Svitto.

A questo si sommano ulteriori misure di razionalizzazione che dovrebbero generare un risparmio aggiuntivo di almeno 90 milioni, portando il totale a oltre 200 milioni di franchi.

La cancellazione di posti avrà però un costo immediato: l'impresa prevede che le operazioni di ristrutturazione comporteranno una maggiorazione di alcune decine di milioni, che verranno contabilizzati nel quarto trimestre del 2025 e nel primo trimestre del 2026.

Nel frattempo i dati trimestrali mostrano un fatturato in calo (su base annua) del 7% a 6,0 miliardi di franchi e un utile operativo Ebit in contrazione del 37% a 285 milioni.

La borsa ha reagito con cautela alle novità odierne: sul mercato di Zurigo l'azione Kühne+Nagel – che fa parte dei 20 titoli inseriti nello SMI, l'indice principale – alle 10.00 perdeva circa lo 0,1%, in linea con la media del mercato. Dall'inizio di gennaio il titolo ha perso il 26% e negative sono anche le performance su uno (-29%) e cinque anni (-18%).

Gruppo con origini tedesche, Kühne+Nagel è un gigante mondiale dei trasporti, nei settori navale, aereo e stradale. È stato fondato nel 1890 a Brema e la sua sede è stata spostata in Svizzera nel 1976: l'azienda ha seguito Klaus-Michael Kühne, l'imprenditore oggi 88enne che è azionista di maggioranza e che – in base al Bloomberg Billionaires Index – è il secondo uomo più ricco della Germania (e 52esimo al mondo), con un patrimonio valutato a 39 miliardi di dollari (31 miliardi di franchi). La sua società – Kühne rimane l'azionista di maggioranza – ha 85'000 dipendenti distribuiti in 1300 località di quasi 100 paesi, che servono 400'000 clienti.