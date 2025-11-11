L'era di Warren Buffett si avvia ormai alla chiusura. (Immagine d'archivio). Keystone

Warren Buffett si avvia a chiudere un'era. Il miliardario 95enne ha annunciato che non scriverà più le lettere annuali agli azionisti e non parlerà più alle assemblee.

Keystone-SDA SDA

L'oracolo di Omaha, che passerà il testimone della sua Berkshire Hathaway a Greg Abel alla fine dell'anno, intende inoltre accelerare le sue donazioni di beneficenza alle quattro fondazioni di famiglia mentre è ancora in vita.

«Mi sento bene. Anche se mi muovo lentamente e leggo con crescente difficoltà, sono ancora in ufficio cinque giorni alla settimana dove lavoro con persone fantastiche», ha scritto nella tradizionale lettera per le festa del Ringraziamento, l'unica che continuerà a scrivere.

Descrivendo il suo successore come un «grande manager, un lavoratore instancabile e un comunicatore onesto», Buffett ha ribadito il suo outlook positivo per Berkshire e assicurato che continuerà a mantenere un «significativo ammontare» di azioni di Classe A fino a quando gli azionisti non saranno a loro agio con Abel.

«Un livello di fiducia che non penso ci vorrà molto per raggiungere», ha detto.