  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo L'estate è stata positiva per gli impianti di risalita svizzeri

SDA

10.11.2025 - 09:03

Ottimi risultati per gli impianti di risalita.
Ottimi risultati per gli impianti di risalita.
Keystone

Gli impianti di risalita svizzeri nella stagione estiva 2025 hanno trasportato nettamente più passeggeri rispetto all'anno precedente. Tutte le regioni hanno messo a segno un «+».

Keystone-SDA

10.11.2025, 09:03

10.11.2025, 09:07

In totale fra maggio e ottobre il numero accessi è cresciuto del 13%, ha comunicato oggi l'associazione di categoria Funivie svizzere. Rispetto alla media degli ultimi cinque anni – compresi però gli anni del Covid – l'aumento raggiunge il 24%.

Dopo un'eccellente partenza in giugno e un luglio più trattenuto, il grosso degli incrementi si è registrato verso fine stagione. Nel solo ottobre l'incremento di turisti è stato del 29%. Gli aumenti si sono fatti sentire in particolare nei luoghi con una prevalenza di turismo interno.

A livello regionale, arrivano successi da ogni angolo del Paese: le Alpi friburghesi e vallesane fanno segnare un +25%, seguono Oberland bernese (+20%), Vallese (+15%), Grigioni e Svizzera orientale (entrambi +10%), Svizzera centrale (+9%) e, sul fondo della classifica, Ticino (+8%).

«La solida stagione estiva rende ancora più evidente il significato del turismo tutto l'anno e il ruolo degli impianti di risalita quale partner attrattivo per il tempo libero», ha detto il direttore di Funivie svizzere Berno Stoffel, citato nella nota. Guardando all'inverno, il settore si mostra ottimista, anche se i risultati dipendono come sempre dalle condizioni meteo.

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Una 33enne del Bellinzonese finisce in manette per spaccio di droga
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Escogita un piano per non pagare gli alimenti, ma un dettaglio lo tradisce

Altre notizie

Orologi. Swatch: sciopero in Turchia

OrologiSwatch: sciopero in Turchia

Sguardo al futuro. L'assemblea dei delegati Migros approva la «Visione 2035»

Sguardo al futuroL'assemblea dei delegati Migros approva la «Visione 2035»

Ecco da cosa dipende. Il prezzo del cacao fa su e giù, ma il cioccolato resta caro

Ecco da cosa dipendeIl prezzo del cacao fa su e giù, ma il cioccolato resta caro