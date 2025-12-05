  1. Clienti privati
C'è la conferma L'ex CEO di Credit Suisse (Svizzera) André Helfenstein alla presidenza di SIX

SDA

5.12.2025 - 07:51

André Helfenstein, ex CEO di Credit Suisse (Svizzera). (Immagine d'archivio).
André Helfenstein, ex CEO di Credit Suisse (Svizzera). (Immagine d'archivio).
Keystone

Ora è confermato: André Helfenstein, l'ex CEO di Credit Suisse (Svizzera), diventerà presidente del gruppo finanziario SIX, operatore della Borsa elvetica. Dovrebbe diventare operativo già il prossimo primo gennaio.

Keystone-SDA

05.12.2025, 07:51

05.12.2025, 08:06

Il nome di Helfenstein, che fa parte del consiglio d'amministrazione di SIX dal 2020, circolava da qualche giorno. Prenderà il posto di Thomas Wellauer, in carica dal 2020, che aveva annunciato le sue dimissioni in maggio.

Per garantire un graduale passaggio di consegne, resterà nel cda fino all'assemblea generale del 6 maggio prossimo.

Il gruppo SIX è un'impresa comune di banche svizzere e appartiene a circa 120 istituti finanziari, a cominciare da UBS. L'ultima grande banca del Paese ha moltiplicato la sua partecipazione per due dopo la ripresa di Credit Suisse e ora detiene oltre un terzo del totale.

