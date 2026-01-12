  1. Clienti privati
Federal Reserve sotto la lente L'inchiesta su Jerome Powell fa schizzare i prezzi di oro e argento

SDA

12.1.2026 - 07:59

Alle stelle il prezzo dell'oro
Keystone

Oro e argento hanno raggiunto livelli record dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha preso di mira la Federal Reserve in un'indagine, alimentando i timori sull'indipendenza della banca e aumentando la domanda di beni rifugio.

Keystone-SDA

L'oro è balzato verso i 4.600 dollari l'oncia e l'argento si è avvicinato per la prima volta agli 85 dollari dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che una potenziale incriminazione penale fa parte della campagna di pressione del presidente Donald Trump sulle decisioni di politica monetaria.

Stati Uniti. Il Dipartimento di giustizia apre un'indagine contro il presidente della FED Jerome Powell

Stati UnitiIl Dipartimento di giustizia apre un'indagine contro il presidente della FED Jerome Powell

