Alle stelle il prezzo dell'oro Keystone

Oro e argento hanno raggiunto livelli record dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha preso di mira la Federal Reserve in un'indagine, alimentando i timori sull'indipendenza della banca e aumentando la domanda di beni rifugio.

Keystone-SDA SDA

L'oro è balzato verso i 4.600 dollari l'oncia e l'argento si è avvicinato per la prima volta agli 85 dollari dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che una potenziale incriminazione penale fa parte della campagna di pressione del presidente Donald Trump sulle decisioni di politica monetaria.