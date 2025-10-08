  1. Clienti privati
Quotazioni L'oro supera per la prima volta i 4'000 dollari l'oncia

SDA

8.10.2025 - 07:13

Prosegue il rally dell'oro, uno di valori rifugio in tempi incerti.
Keystone

L'oro ha superato oggi per la prima volta la soglia dei 4'000 dollari l'oncia (31,1 grammi): il metallo giallo ha raggiunto quota 4'001,11 nelle prime contrattazioni asiatiche, ossia circa 3'200 franchi.

Keystone-SDA

08.10.2025, 07:13

08.10.2025, 08:11

L'oro ha beneficiando del suo status di bene rifugio in un mercato perseguitato dall'incertezza e in un contesto di paralisi di bilancio negli Stati Uniti e di crisi politica in Francia. Da inizio anno si è apprezzato di oltre il 50%.

