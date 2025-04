La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen può tirare un sospiro di sollievo Keystone

L'Ue ha deciso di sospendere per novanta giorni i dazi decisi mercoledì contro i prodotti statunitensi. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Le Borse apprezzano.

«Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. Mentre completiamo l'adozione delle contromisure dell'Ue, che hanno ricevuto un forte sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospendiamo per 90 giorni» ha affermato von der Leyen.

Che ha però subito aggiunto: «Se i negoziati non saranno soddisfacenti, scatteranno le nostre contromisure. Il lavoro di preparazione di ulteriori contromisure continua».

Insomma per lei «tutte le opzioni restano sul tavolo».

«Al momento non abbiamo notizia di incontri in agenda», ha detto dal canto suo un portavoce della Commissione Ue in merito a possibili contatti, dopo la sospensione reciproca dei dazi, tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e la controparte statunitense.

«Vedremo cosa accade ora», ha aggiunto.

Prosegue la corsa delle Borse europee che arrotondano i rialzi dopo la decisione della Ue di sospendere per 90 giorni i dazi verso gli Usa in risposta all'analoga tregua disposta dal presidente americano Donald Trump.

Milano avanza del 6,9%, Francoforte del 5,8%, Parigi del 5,7%, Zurigo del 4,9 e Londra del 4,7%, mentre anche i future a Wall Street riducono di qualche decimale le perdite, con il Nasdaq che arretra dell'1,7% e l'S&P 500 dell'1,4%.