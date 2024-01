Luis de Guindos frena sulla riduzione dei tassi. Keystone

Il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce) Luis de Guindos ha sostenuto oggi che l'istituzione «non ha alcun tipo di calendario» per abbassare i tassi di interesse e che questa decisione dipenderà dai dati e dall'andamento dell'inflazione.

«Abbasseremo i tassi di interesse quando saremo convinti che l'inflazione convergerà verso il nostro obiettivo del 2%», ha affermato Guindos in dichiarazioni a Rne riportate da Europa Press.

Il 64enne ha sostenuto che l'inflazione «è scesa molto» e continuerà a moderarsi, poiché «le tendenze di fondo dell'inflazione, che sono i segnali più permanenti di come si evolverà nel prossimo futuro, indicano una tendenza al ribasso».

«Questa è una buona notizia perché sicuramente il principale problema economico che abbiamo vissuto in Europa negli ultimi due anni è stata l'inflazione molto alta, che ha avuto un forte impatto sul potere d'acquisto e soprattutto sul potere d'acquisto di tutti coloro che hanno un reddito più basso. Si tratta quindi di una buona notizia per quanto riguarda l'evoluzione dell'inflazione, che prima o poi finirà per riflettersi sulla politica monetaria», ha concluso Guindos.

SDA