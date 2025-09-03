  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Il token crittografico rende a Trump e ai figli ben 5 miliardi

SDA

3.9.2025 - 14:46

La criptovaluta lanciata da Donald Trump nel bel mezzo dell'ultima campagna elettorale è diventata la fonte più significativa della sua fortuna.
La criptovaluta lanciata da Donald Trump nel bel mezzo dell'ultima campagna elettorale è diventata la fonte più significativa della sua fortuna.
Keystone

Il token crittografico sostenuto dalla famiglia Trump ha iniziato a essere quotato in borsa, conferendo alle partecipazioni detenute dal presidente e dai suoi figli un valore di circa 5 miliardi di dollari.

Keystone-SDA

03.09.2025, 14:46

03.09.2025, 14:53

I Trump hanno lanciato la società di criptovalute World Liberty Financial (Wlfi) nel bel mezzo dell'ultima campagna presidenziale, sollevando interrogativi su potenziali conflitti di interesse, trattandosi di un settore che avrebbe dovuto regolamentare.

Trump stesso detiene circa 15,75 miliardi di token Wlfi per un valore di oltre 3,4 miliardi di dollari, rendendo le criptovalute la fonte più significativa della sua fortuna

I più letti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Belen Rodriguez posta foto di un bagno notturno, senza veli. Il web si scatena
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»

Altre notizie

Svizzera. Nel 2024 gli assicuratori hanno guadagnato di meno

SvizzeraNel 2024 gli assicuratori hanno guadagnato di meno

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo

Politica monetaria. «La BNS non abbasserà i tassi, ma se lo farà il taglio sarà di 0,5 punti»

Politica monetaria«La BNS non abbasserà i tassi, ma se lo farà il taglio sarà di 0,5 punti»