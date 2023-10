L'analisi dei contenuti del web era parte integrante dell'attività della manager. Keystone

Campbell Brown, la manager che ha contribuito a costruire la divisione Facebook News, per i rapporti con l'industria dei media, lascia Meta. La notizia è stata data in esclusiva dal sito americano Axios.

La partenza arriva in un momento in cui la società sta affrontando nuovi sfide nel mantenere alto il livello di attenzione degli utenti, soprattutto cercando di evitare la diffusione di fake news.

In tale ambito, Brown ha avuto un ruolo fondamentale sia nel lancio di Facebook News, una sezione dedicata dell'app con storie locali, che nel contrasto alle bufale, spiegando più volte il ruolo degli algoritmi di moderazione e dei controlli umani su ciò che le persone condividono online.

Brown ha lavorato a stretto contatto con editori e giornalisti per garantire che le notizie postate fossero sempre accurate e affidabili.

Cosa ha creato a Facebook?

La dirigente è entrata a far parte di Meta, poi di Facebook, nel 2017 per guidare il team, dopo oltre 14 anni come conduttore e corrispondente di reti come Cnn ed Nbc News.

A quel tempo, secondo i dati di Meta circa la metà degli utenti statunitensi usava il social network per leggere le notizie. La piattaforma, sotto la guida di Brown ha lanciato una scheda News per la prima volta negli Usa nel 2019, espandendola poi ad Australia, Regno Unito, Germania e Francia. In dicembre di quest'anno, il colosso chiuderà la sezione in Europa.

Brown ha anche supervisionato la rete globale di fact-checking di Meta, su cui l'azienda fa ancora oggi affidamento per la moderazione dei contenuti e per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

La società non ha ancora annunciato chi prenderà il posto di Brown, limitandosi a ringraziarla per l'impegno profuso in questi anni.

SDA