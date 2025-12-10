  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA La Fed taglia come previsto i tassi di un quarto di punto

SDA

10.12.2025 - 20:37

L'annuncio del taglio dei tassi di un quarto su uno schermo della Brosa di New York.
L'annuncio del taglio dei tassi di un quarto su uno schermo della Brosa di New York.
Keystone

Come previsto, la Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo denaro scende in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. Per la Fed si tratta del terzo taglio consecutivo e del sesto da quando ha avviato il ciclo di riduzione del costo del denaro.

Keystone-SDA

10.12.2025, 20:37

10.12.2025, 20:43

Il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) è stato deciso con nove voti a favore e tre contrari, lasciando vedere una banca centrale Usa divisa. Due funzionari hanno votato per mantenere invariati i tassi, mentre un altro responsabile di politica monetaria ha chiesto una riduzione più ampia.

Il presidente della Fed di Kansas City, Jeffrey Schmid, si era già opposto a un allentamento nella precedente riunione, a fine ottobre. Mercoledì è stato affiancato dal presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee. Entrambi hanno dichiarato pubblicamente di essere, al momento, più preoccupati per il livello dell'inflazione che per la salute del mercato del lavoro statunitense.

Il responsabile favorevole a un taglio più consistente è, come previsto, il governatore Stephen Miran, nominato di recente dal presidente Donald Trump. Questa riduzione dei tassi era ampiamente prevista dagli investitori. Il futuro, tuttavia, resta incerto.

Secondo le stime gli Stati Uniti potrebbero registrare una crescita del Pil del 2,3% su un anno a fine 2026 (contro l’1,8% stimato in precedenza). L'inflazione potrebbe essere migliore rispetto alle proiezioni precedenti (2,4% contro 2,6%), mentre la disoccupazione resterebbe al livello attuale (4,4%).

La Fed, tuttavia, si trova a dover affrontare una difficoltà. La lunga paralisi di bilancio di questo autunno negli Stati Uniti ha sospeso la pubblicazione di dati economici cruciali. Alcuni sono addirittura definitivamente persi, non potendo essere ricostruiti retroattivamente.

L'ultimo tasso di disoccupazione disponibile risale a settembre. Lo stesso vale per l'inflazione (al 2,8%). Dati più recenti su occupazione e prezzi saranno disponibili solo la prossima settimana. Quest'anno la Fed ha effettuato il suo primo taglio dei tassi a settembre, per dare un po' di respiro all'economia statunitense ed evitare un'ondata di licenziamenti.

In base alle dot-plot, le tabelle che mostrano le previsioni trimestrali dei membri del Federal open market committee, nel 2026 la Fed prevede un unico taglio dei tassi.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Nuova carta d'identità svizzera dal 3 marzo
Giovane imprenditrice fa una piccola fortuna grazie al vecchio telefono con cavo
Il Portogallo si prepara allo sciopero generale dell'11 dicembre

Altre notizie

Dei Verdi. Iniziativa solare depositata con 134'000 firme

Dei VerdiIniziativa solare depositata con 134'000 firme

Guerra commerciale. Dazi USA al 15% sulle importazioni svizzere in vigore con effetto retroattivo

Guerra commercialeDazi USA al 15% sulle importazioni svizzere in vigore con effetto retroattivo

Negoziata un'eccezione. La Svizzera non sarà obbligata a importare dall'UE alimenti geneticamente modificati

Negoziata un'eccezioneLa Svizzera non sarà obbligata a importare dall'UE alimenti geneticamente modificati