La Fed taglia i tassi di un quarto di punto, portandoli in una forchetta fra il 4,50% e il 4,75%. Per la banca centrale è la seconda riduzione consecutiva del costo del denaro. In settembre aveva infatti tagliato i tassi di mezzo punto.

La decisione arriva a poche ore dall'esito delle elezioni americane che hanno sancito il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

«L'outlook economico è incerto» e la Fed resta «attenta ai rischi», si legge nel comunicato della Fed diffuso al termine della sua giorni di riunione. «I recenti indicatori suggeriscono che l'attività economica ha continuato a espandersi a una velocità solida.

Dall'inizio dell'anno, le condizioni del mercato del lavoro si sono allentate, con il tasso di disoccupazione che è salito ma resta basso.

L'inflazione ha fatto progressi verso l'obiettivo del 2% ma resta elevata», prosegue il comunicato. la decisione della Fed è stata unanime

