Stati Uniti La Fed taglia i tassi di un quarto di punto

SDA

17.9.2025 - 20:20

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. (foto d'archivio)
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. (foto d'archivio)
Keystone

La Federal Reserve taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala come previsto di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%.

Keystone-SDA

17.09.2025, 20:20

17.09.2025, 20:25

La Fed dovrebbe tagliare i tassi di interesse altre due volte nel 2025 per un totale di mezzo punto. È quanto emerge dal «dot-plot», la rappresentazione grafica sui futuri livelli dei tassi emersi dalle intenzioni di voto dei membri del Federal Open Market Committee (FOMC) della banca centrale americana.

