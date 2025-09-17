Stati UnitiLa Fed taglia i tassi di un quarto di punto
17.9.2025 - 20:20
La Federal Reserve taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala come previsto di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%.
La Fed dovrebbe tagliare i tassi di interesse altre due volte nel 2025 per un totale di mezzo punto. È quanto emerge dal «dot-plot», la rappresentazione grafica sui futuri livelli dei tassi emersi dalle intenzioni di voto dei membri del Federal Open Market Committee (FOMC) della banca centrale americana.