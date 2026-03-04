La guerra in Medio Oriente si sentirà anche nel portafoglio delle famiglie svizzere

Il conflitto in Medio Oriente si fa sentire anche in Svizzera. KEYSTONE

L'escalation in Medio Oriente ha conseguenze economiche dirette anche in Svizzera: l'aumento dei prezzi dell'energia, l'indebolimento delle azioni delle compagnie aeree e il rafforzamento del dollaro potrebbero avere un impatto anche sulle famiglie e sulle aziende elvetiche.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo gli attacchi militari di USA e Israele contro l'Iran con l'uccisione di Ali Khamenei, i mercati reagiscono nervosamente, mentre Teheran ha annunciato ritorsioni e ha già contrattaccato.

Il prezzo del petrolio è salito vertiginosamente, i prezzi della benzina e del gasolio da riscaldamento sono aumentati in modo significativo anche in Svizzera e l'escalation nello Stretto di Hormuz minaccia ulteriori aumenti dei prezzi con conseguenze inflazionistiche globali.

Sui mercati azionari sono stati messi sotto pressione soprattutto i titoli delle compagnie aeree, del turismo e delle automobili, mentre l'oro continua a essere richiesto come bene rifugio. Mostra di più

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco militare contro l'Iran, con l'obiettivo dichiarato di cambiare regime. Il leader religioso iraniano Ali Khamenei è stato ucciso negli attacchi.

Teheran parla di un'aperta dichiarazione di guerra, ha annunciato ritorsioni e ha già risposto al fuoco.

Tutto ciò non ha solo un forte impatto sulla politica e sulla vita delle popolazioni locali. L'economia globale - e quindi anche l'economia svizzera - potrebbe risentire della guerra. I primi sintomi del conflitto sono visibili sul mercato azionario.

L'olio da riscaldamento e la benzina aumentano

«Le cose potrebbero diventare più costose per i consumatori», spiega Jeffrey Hochegger, investment strategist di Raiffeisen. Un punto critico è lo Stretto di Hormuz.

Si tratta di una via commerciale globale: circa il 20-25% del greggio e del gas naturale liquefatto (GNL) del mondo viene trasportato attraverso questa rotta marittima.

Un'escalation o addirittura un blocco avrebbero gravi conseguenze per l'economia globale. Ma non è chiaro quale sia il futuro dello stretto.

Gli effetti si fanno già sentire. Hochegger afferma: «I prezzi della benzina stanno aumentando e anche quelli di riscaldamento stanno diventando più costosi».

Questo era già evidente durante la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Anche allora, i prezzi della benzina in Svizzera sono stati rapidamente adeguati.

Se si osservano i prezzi attuali, si può notare che l'olio da riscaldamento è passato da 99,42 a 110,49 franchi per 100 litri dal 1° al 2 marzo. L'indice dei prezzi della benzina si attesta al 1,68 franchi al litro per la benzina senza piombo 95.

Ma le stazioni di servizio Coop hanno già aumentato i loro prezzi e sono ora a 1,75 franchi al litro di benzina senza piombo.

Il calo delle compagnie aeree in borsa

Hochegger vede un aumento dei prezzi per i consumatori non solo per la benzina e l'olio da riscaldamento. «L'industria del turismo trasferirà sicuramente i costi ai consumatori. Le azioni di compagnie aeree come Lufthansa sono sotto pressione in borsa».

Le azioni di Lufthansa sono scese di quasi il 7%. Anche Delta Airline ha registrato una perdita del 6,8%. Emirates ha registrato una perdita del 3% negli ultimi cinque giorni.

Ma gli effetti del conflitto non si fanno sentire solo in aria, ma anche a terra. Hochegger afferma: «È probabile che anche l'industria automobilistica subisca perdite in borsa».

Ad esempio Stellantis è scesa del 4,28%. La casa automobilistica, con marchi come Fiat, Opel e Jeep, sta soffrendo per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Gli effetti potrebbero riflettersi sul mercato azionario.

Il prezzo del petrolio sale sul mercato azionario, l'oro rimane sicuro

I mercati hanno reagito immediatamente. Nella prima mattinata di lunedì, un barile di Brent era già scambiato a circa 80 dollari. Secondo Hochegger questo corrisponde a un aumento di circa il 10% da venerdì scorso e del 27% dall'inizio dell'anno.

Hochegger ritiene che «è ipotizzabile un aumento di oltre cento dollari al barile in caso di chiusura completa e prolungata dello Stretto di Hormuz».

Ma anche il livello attuale ha un effetto inflazionistico: «L'aumento dei prezzi dell'energia si ripercuote sui consumatori e sulle aziende di tutto il mondo, con notevoli perdite economiche».

Jeffrey Hochegger è uno stratega degli investimenti di Raiffeisen. Vede un chiaro impatto del conflitto in Iran sull'economia svizzera. raiffeisen.ch

Ma le cose non sembrano andare male ovunque sul mercato azionario. «L'oro continua a essere richiesto come bene rifugio e diversifica il portafoglio. La domanda strutturalmente elevata riceve un ulteriore impulso dallo scoppio della guerra», afferma Hochegger.

Sebbene anche in questo caso ci si aspettino fluttuazioni più forti nel breve periodo, le aspettative rimangono orientate verso un aumento dei prezzi.

L'economia statunitense è solida

E gli Stati Uniti? Hochegger afferma: «Il dollaro è sempre forte in caso di guerra». Ma questo sviluppo deve essere messo in prospettiva, poiché il dollaro ha perso circa il 13% rispetto al franco nell'ultimo anno.

L'economia statunitense si è dimostrata molto solida. Nonostante i dazi e le fluttuazioni dovute agli attacchi in Venezuela e ora in Iran, i mercati sono stabili.

Hochegger afferma: «Le prospettive per le aziende sono intatte, l'economia statunitense sta andando bene e l'inflazione è sotto controllo in Europa. Quindi non credo che assisteremo a un calo immediato dei prezzi». Ma la questione di cosa accadrà al prezzo del petrolio rimane una grande incognita.

In sintesi: i perdenti sono chiaramente l'industria automobilistica, l'industria del turismo con le compagnie aeree e l'industria dei trasporti in termini di prezzi del petrolio e del gas.

Resta da vedere come si svilupperanno i prezzi. «Gli investitori dovrebbero essere preparati a maggiori fluttuazioni nel prossimo futuro».