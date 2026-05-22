Thomas Süssli sta trovando nuovi sbocchi professionali. Keystone

L'ex comandante dell'esercito svizzero Thomas Süssli entra nel consiglio di amministrazione (Cda) della compagnia assicurativa La Mobiliare.

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L'assemblea dei delegati della cooperativa lo ha eletto oggi in sostituzione di una manager che lascia l'organo per raggiunti limiti del mandato.

«Con Thomas Süssli abbiamo acquisito una figura che vanta una pluriennale esperienza dirigenziale sia nell'esercito che nel settore privato», afferma il presidente del Cda Stefan Mäder, citato in un comunicato. «Grazie al suo comprovato profilo con capacità nei settori della finanza, dell'informatica e della digitalizzazione costituirà un'eccellente risorsa».

Süssli è programmatore/analista come pure informatico aziendale, con diploma federale. Ha inoltre conseguito un Master of Business Administration presso la scuola universitaria professionale di Coira. Dal gennaio 2020 al dicembre 2025 è stato comandante dell'esercito.

Nel marzo scorso il 59enne ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni del Consiglio nazionale del 2027 per il PLR del Canton Lucerna: il partito è attualmente rappresentato da Peter Schilliger, il quale però non intende sollecitare il rinnovo del mandato.

Fondata nel 1826 quale Società svizzera di mutua assicurazione del mobilio contro i danni da incendio, La Mobiliare è rimasta una cooperativa come alle sue origini.

È la più vecchia compagnia assicurativa elvetica e come tale rischiò il tracollo a causa del famoso incendio di Glarona del 1861, evento decisivo per tutto il settore.

Oggi la società ha 2,4 milioni di clienti e può contare su un organico di circa 6600 dipendenti. Nel 2024 ha raccolto premi per 5,2 miliardi di franchi.