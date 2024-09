Il settore dell'abbigliamento ha un impatto considerevole sull'ambiente. Keystone

L'industria della moda è responsabile del 10% delle emissioni globali di gas serra e con un valore di mercato globale di 1700 miliardi di dollari è chiamata a una trasformazione radicale per contribuire agli obiettivi climatici.

SDA

È quanto emerge da un'analisi, basata su alcuni studi internazionali, realizzata dalla startup francese ClimateSeed in occasione della settimana della moda di Milano.

Il cambiamento risulta sempre più urgente, considerato che solo nel 2020 l'acquisto di tessuti nell'Unione europea ha generato circa 270 chili di emissioni di CO2 per persona, con un totale di 121 milioni di tonnellate di gas serra.

Si stima che per decarbonizzare completamente la filiera saranno necessari investimenti fino a 30 miliardi di euro all'anno entro il 2030, destinati alla riconversione delle infrastrutture, all'efficienza energetica e alla tracciabilità della catena di fornitura.

La moda sostenibile e gli abiti di seconda mano

L'aumento dell'attenzione verso la sostenibilità si riflette anche nell'incremento della moda sostenibile e del mercato dell'usato. La moda sostenibile ha raggiunto, infatti, un valore di 5,2 miliardi di euro nel 2022 e si prevede che possa crescere fino a 12,5 miliardi di euro entro il 2030.

Il mercato second-hand registra un valore di 165 miliardi di euro che è destinato ad aumentare di ulteriori 93 miliardi di euro entro il 2026, aprendo nuove opportunità per i brand.

Nel settore restano ancora aperte sfide significative: attualmente, solo il 38% dei tessili usati in Europa viene raccolto per il riuso o il riciclo. Per questo, normative come l'Extended Producer Responsibility (Epr), che entrerà in vigore nel 2025, sono cruciali per responsabilizzare i produttori a progettare capi più sostenibili e a sostenere il riciclo.

«La moda è uno dei settori con il maggior impatto in termini di emissioni, ma anche uno dei più visibili, e può diventare un esempio virtuoso nel percorso verso la decarbonizzazione», sostiene Edoardo Bertin, ad di ClimateSeed in Italia. «È un settore che ha urgente bisogno di interventi per ridurre l'impatto ambientale», aggiunge.

