La pandemia spinge l'industria dei videogiochi

L'industria dei videogiochi ha registrato una forte crescita con lo scoppio della pandemia di Covid.

È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza Deloitte, che rileva come in Svizzera il fenomeno sia tuttavia meno diffuso rispetto ad altri Paesi europei.

A livello mondiale il fatturato annuo del settore è salito fino a toccare i 150 miliardi di franchi durante la crisi sanitaria. Secondo Deloitte, questa cifra supera persino i ricavi dell'industria cinematografica e musicale ed è alimentata anche dalla crescente popolarità degli e-sport, ossia le competizioni di videogiochi di livello agonistico e professionistico.

In Svizzera, il 45% circa degli interpellati ha dichiarato di aver giocato con un videogioco almeno una volta negli ultimi sei mesi. Il tempo medio settimanale è stato di otto ore, il che, secondo lo studio, è dovuto principalmente a un gruppo di «giocatori incalliti».

Nel confronto europeo la Svizzera rimane lontana dalle prime posizioni: sul continente circa il 55% della popolazione ha giocato con videogiochi negli ultimi sei mesi. Anche il tempo medio settimanale è quasi doppio rispetto a quello elvetico e si attesta a circa 15 ore.

Per lo studio – denominato «Let's Play! 2022» – sono state interrogate a fine estate circa 14'000 persone in Europa e 1267 in Svizzera di età compresa tra i 16 e i 65 anni.

