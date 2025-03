Roberto Cirillo, nella conferenza stampa annuale, ha definito la situazione solida. (Immagine d'archivio). Keystone

La Posta poggia su basi finanziarie solide e prosegue il suo sviluppo per mantenere la propria rilevanza in Svizzera. Sono questi alcuni dei temi principali toccati dalla conferenza stampa annuale del gigante giallo, svoltasi a Berna.

Keystone-SDA SDA

«Negli ultimi anni abbiamo creato una Posta forte, pronta a raccogliere le sfide del futuro: ogni giorno il personale della Posta offre prestazioni di qualità elevatissima in un contesto estremamente competitivo. Non a caso, nel 2024 l'Unione postale universale ha assegnato all'azienda per l'ottava volta consecutiva il titolo di migliore Posta del mondo», ha detto il direttore generale Roberto Cirillo.

Il dirigente ha sottolineato che per continuare in questo modo, la legislazione postale deve essere adeguata alle reali esigenze della popolazione e delle aziende: la politica deve creare un margine di manovra sufficiente affinché la Posta possa continuare a operare con successo.

Gli ultimi quattro anni – definiti di trasformazione – hanno permesso di stabilizzare il risultato: l'Ebit nel 2024 è pari a 401 milioni di franchi e supera di 78 milioni quello dell'anno precedente, mentre l'utile del gruppo, attestatosi a 324 milioni, è aumentato di 70 milioni rispetto al 2023.

«Nonostante questo, la situazione di mercato in cui opera la Posta rimane estremamente complessa. Basti pensare all'estrema volatilità dei tassi d'interesse, che rappresenta una sfida soprattutto per il risultato di PostFinance», ha dal canto suo affermato Alex Glanzmann, responsabile Finanze e, da aprile 2025, direttore generale ad interim.