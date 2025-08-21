La Posta vuole ottimizzare le sue strutture interne. sda

A causa della crescente pressione economica La Posta intende riorganizzarsi: entro l'anno prossimo è prevista la soppressione di un centinaio di impieghi. Nella prima metà del 2025 l'utile netto è sceso, su base annua, del 44% a 74 milioni di franchi.

Keystone-SDA SDA

Mentre il fatturato è diminuito del 4,9% a 3,62 miliardi, l'utile operativo EBIT è calato del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, a 118 milioni, informa un comunicato diramato oggi.

La contrazione della redditività era attesa dai vertici dell'azienda; i motivi principali sono da ricercarsi nel persistente calo dei volumi delle lettere, dei giornali e delle operazioni allo sportello e nell'aumento dei costi.

«La Posta continua a poggiare su basi finanziarie solide ed è in grado di autofinanziare il servizio universale e le sue prestazioni. Ciononostante, il risultato mette in luce le sfide strutturali nel core business e i costi che ne derivano», afferma nella nota il responsabile delle finanze ad interim Björn Walker.

Come intende risparmiare La Posta?

Per questo motivo il gigante giallo da un lato aumenterà i propri prezzi, dall'altro vuole accrescere la propria efficienza.

Come? Entro il 2026 prevede di riorganizzare le unità centrali di RetePostale, divisione che ha chiuso il primo semestre con una perdita di 59 milioni (-57 nella prima metà del 2024) nonostante un giro d'affari passato da 265 a 296 milioni di franchi.

La riorganizzazione prevista potrebbe richiedere fino a 100 licenziamenti e 20 adeguamenti contrattuali.

Il servizio universale è in pericolo?

La Posta punta a un'attuazione il più possibile socialmente sostenibile, viene affermato. Le decisioni definitive seguiranno al termine della procedura di consultazione a fine settembre.

Nel primo semestre il comparto contava mediamente 3'079 collaboratori a tempo pieno (-71 rispetto a un anno prima) mentre l'intero gruppo 35’478 (+534).

L'obiettivo è continuare a svolgere il mandato di servizio universale – che, a suo dire, nel 2024 è costato alla Posta circa 370 milioni di franchi – con fondi propri, senza pesare sulle tasche dei contribuenti.

Calano le lettere, aumentano i pacchi

Dato che la clientela spedisce sempre meno lettere, gli stessi costi fissi vengono ripartiti su un numero sempre minore di invii: in altre parole, viene spiegato, le singole lettere diventano sempre più costose per il gigante giallo.

Nel primo semestre il volume delle lettere ha subito un'ulteriore riduzione del 4,9% su base annua. Allo stesso tempo il mercato dei pacchi in Svizzera è tornato a crescere per la prima volta da tre anni, e il volume di invii gestiti dalla Posta è aumentato del 3,4% rispetto alla prima metà dell'anno scorso.

Quale futuro?

Per garantire la sostenibilità del servizio universale anche in futuro sono necessarie disposizioni normative che permettano a lungo termine di realizzare innovazioni, consentano di apportare modifiche realistiche in linea con le mutate abitudini della clientela e continuino a garantire sufficiente margine di manovra imprenditoriale, sottolinea La Posta.

I punti chiave per la revisione della Legge sulle poste presentati di recente dal Consiglio federale e la modifica dell'ordinanza rappresentano un passo importante per avere condizioni quadro al passo con i tempi.