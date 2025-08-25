Medio OrienteLa Svizzera condanna l'attacco israeliano all'ospedale di Gaza
SDA
25.8.2025 - 20:58
La Svizzera condanna «con fermezza» l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.
Keystone-SDA
In un post su X, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) chiede che i civili e le infrastrutture civili siano protetti «in ogni momento», in conformità con il Diritto internazionale umanitario (DIU).
L'attacco ha causato numerose vittime civili, ricorda il DFAE. L'Agence France Presse (AFP) ha riferito di 20 morti, tra cui cinque giornalisti.