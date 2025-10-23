Rinnovata al Laboratorio di Spiez la designazione di centro di collaborazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (foto d'archivio) Keystone

Il Laboratorio di Spiez, che festeggia i 100 anni, è stato riconfermato per quattro anni quale centro di collaborazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). In questo contesto continuerà a occuparsi del monitoraggio della catastrofe di Fukushima.

Keystone-SDA SDA

Il direttore generale dell'AIEA Rafael Mariano Grossi ha consegnato oggi a Berna al consigliere federale Martin Pfister una targa che attesta il rinnovo di tale designazione, indica un comunicato odierno dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), cui il Laboratorio di Spiez è subordinato.

«Sono particolarmente orgoglioso di ricevere la targa per il rinnovo della designazione del laboratorio», ha dichiarato il responsabile della Difesa Pfister in occasione del prolungamento della partnership.

Con il rinnovo della designazione di «collaborating centre», l'AIEA conferma l'attuale partenariato e prolunga il riconoscimento come laboratorio di fiducia per altri quattro anni, viene sottolineato nella nota.

Centro di collaborazione dell'AIEA dal 2016, in qualità di laboratorio di fiducia il Laboratorio di Spiez mette a disposizione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica soprattutto la propria competenza nell'analisi dei radionuclidi presenti nei campioni ambientali.

Partecipa inoltre regolarmente a missioni internazionali nel campo della sicurezza ambientale, collabora a test e misurazioni comparative e organizza corsi di formazione.

Continua il monitoraggio di Fukushima

Il rinnovo della designazione di quest'anno – precisa l'UFPP – è stata l'occasione per definire, insieme all'AIEA, il programma delle attività del Laboratorio di Spiez in veste di centro di collaborazione per il periodo 2025-2028.

Uno dei compiti principali previsti è il monitoraggio della sicurezza ambientale nelle zone interessate dall'incidente al reattore nucleare di Fukushima. Il Laboratorio di Spiez continuerà pertanto a partecipare alla raccolta e all'analisi dei campioni dell'acqua scaricata in mare a Fukushima dopo la bonifica.

L'AIEA rappresenta una piattaforma di riferimento per promuovere l'impegno multilaterale della Svizzera nel settore nucleare. Secondo Pfister, il laboratorio rafforza la rete internazionale della Svizzera nel campo della protezione contro le minacce nucleari, biologiche e chimiche (NBC).

Sostiene i partner civili e militari elvetici nella protezione della popolazione e la comunità internazionale nel disarmo delle armi di distruzione di massa, sempre in linea con la sua visione: un mondo senza armi di distruzione di massa, aggiunge l'UFPP. La cooperazione con l'AIEA sottolinea l'impegno nazionale nel quadro dei buoni uffici, viene precisato.

«Il rischio di armi nucleari non deve essere ignorato»

Secondo Pfister, l'AIEA e la Svizzera hanno gli stessi interessi nel garantire la sicurezza nucleare: «In un mondo con crescenti tensioni geopolitiche, il rischio di armi nucleari non deve essere ignorato», ha dichiarato il consigliere federale. La missione dell'AIEA di rafforzare le misure di sicurezza e di controllo in questo ambito è di importanza centrale per la pace globale.

La cerimonia di rinnovo della designazione del Laboratorio di Spiez come centro di collaborazione dell'AIEA si è tenuta nell'ambito della visita di due giorni di Grossi nella Confederazione, durante la quale è stato insignito del titolo di dottore honoris causa dal Politecnico federale di Losanna (EPFL).

Dopo la cerimonia di rinnovo della designazione, Grossi ha partecipato come relatore principale alla celebrazione del centenario del Laboratorio di Spiez. La sua attuale origine risale alle esperienze della Prima Guerra mondiale. Il mondo era inorridito dall'uso massiccio di armi chimiche e gli eserciti si videro costretti a elaborare misure di protezione.

A tal fine, nel 1925 venne fondato il Laboratorio del gas di Wimmis. Nei decenni successivi, questa istituzione dovette adattarsi più volte ai mutevoli scenari delle minacce globali, ampliando continuamente il ventaglio dei suoi compiti.